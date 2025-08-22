Du Puech aux Vignes

Du Puech aux Vignes 46700 Puy-l’Évêque Lot Occitanie

Durée : 75 Distance : 13500.0 Tarif :

Le départ de cette boucle offre une vue magnifique sur Puy l’Evêque, village médiéval des bords du Lot

English :

The start of this loop offers a magnificent view of Puy l’Evêque, a medieval village on the banks of the Lot

Deutsch :

Der Start dieses Rundwegs bietet einen herrlichen Blick auf Puy l’Evêque, ein mittelalterliches Dorf am Ufer des Lot

Italiano :

L’inizio di questo anello offre una magnifica vista su Puy l’Evêque, un villaggio medievale sulle rive del Lot

Español :

El inicio de este bucle ofrece una magnífica vista de Puy l’Evêque, pueblo medieval a orillas del Lot

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-13 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot