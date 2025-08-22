Du Roc au Serre Castellane Alpes-de-Haute-Provence

Du Roc au Serre

Du Roc au Serre 2 Bd Saint Michel 04120 Castellane Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Promenade familiale à la découverte de l’histoire et du patrimoine de Castellane. Vue splendide sur la cité médiévale depuis le site de Notre Dame du Roc.

+33 4 92 72 59 12

English : Du Roc au Serre

Family walk to discover Castellane’s history and heritage. Magnificent view of the medieval town from Notre Dame du Roc.

Deutsch :

Familienspaziergang zur Entdeckung der Geschichte und des Kulturerbes von Castellane. Herrlicher Blick auf die mittelalterliche Stadt von Notre Dame du Roc aus.

Italiano :

Una passeggiata in famiglia per scoprire la storia e il patrimonio di Castellane. Magnifica vista sulla città medievale dal sito di Notre Dame du Roc.

Español :

Un paseo familiar para descubrir la historia y el patrimonio de Castellane. Magníficas vistas de la ciudad medieval desde el emplazamiento de Notre Dame du Roc.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-06 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme