Du Roc au Serre Castellane Alpes-de-Haute-Provence
Du Roc au Serre Castellane Alpes-de-Haute-Provence vendredi 1 mai 2026.
Du Roc au Serre
Du Roc au Serre 2 Bd Saint Michel 04120 Castellane Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
Promenade familiale à la découverte de l’histoire et du patrimoine de Castellane. Vue splendide sur la cité médiévale depuis le site de Notre Dame du Roc.
+33 4 92 72 59 12
English : Du Roc au Serre
Family walk to discover Castellane’s history and heritage. Magnificent view of the medieval town from Notre Dame du Roc.
Deutsch :
Familienspaziergang zur Entdeckung der Geschichte und des Kulturerbes von Castellane. Herrlicher Blick auf die mittelalterliche Stadt von Notre Dame du Roc aus.
Italiano :
Una passeggiata in famiglia per scoprire la storia e il patrimonio di Castellane. Magnifica vista sulla città medievale dal sito di Notre Dame du Roc.
Español :
Un paseo familiar para descubrir la historia y el patrimonio de Castellane. Magníficas vistas de la ciudad medieval desde el emplazamiento de Notre Dame du Roc.
