Plouaret

Itinéraire d’une militante du patrimoine de Plouaret et du Trégor rural

Salle Ti jean Foucat Plouaret Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Il y a des aventures individuelles qui nourrissent les dynamiques collectives. À Plouaret, Marie-Thérèse Mahé œuvre sans relâche depuis de nombreuses années à la promotion des richesses patrimoniales de sa commune labellisée Commune du Patrimoine Rural de Bretagne .

À l’occasion d’un dialogue avec Gaëlle Leroi, elle viendra nous raconter ses actions en faveur des richesses culturelles du Trégor rural. .

Salle Ti jean Foucat Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 93 75

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English :

L’événement Itinéraire d’une militante du patrimoine de Plouaret et du Trégor rural Plouaret a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose