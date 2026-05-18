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Itinéraire d’une militante du patrimoine de Plouaret et du Trégor rural Plouaret

Itinéraire d’une militante du patrimoine de Plouaret et du Trégor rural Plouaret vendredi 9 octobre 2026.

Adresse : Salle Ti jean Foucat

Ville : 22420 Plouaret

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 9 octobre 2026

Fin : vendredi 9 octobre 2026

Tarif :

Plouaret

Itinéraire d’une militante du patrimoine de Plouaret et du Trégor rural

Salle Ti jean Foucat Plouaret Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Il y a des aventures individuelles qui nourrissent les dynamiques collectives. À Plouaret, Marie-Thérèse Mahé œuvre sans relâche depuis de nombreuses années à la promotion des richesses patrimoniales de sa commune labellisée Commune du Patrimoine Rural de Bretagne .
À l’occasion d’un dialogue avec Gaëlle Leroi, elle viendra nous raconter ses actions en faveur des richesses culturelles du Trégor rural.   .

Salle Ti jean Foucat Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 93 75 

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English :

L’événement Itinéraire d’une militante du patrimoine de Plouaret et du Trégor rural Plouaret a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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