École de ski Glisses Nordiques Chapelle-des-Bois Doubs

École de ski Glisses Nordiques 30 route des pâturages 25240 Chapelle-des-Bois Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Ecole de ski 100% nordique située sur un des sites les plus réputés d’Europe. Activités classique, skating, ski de randonnée, biathlon, raquettes

https://www.facebook.com/Glissesnordiques/ +33 3 81 69 10 85

English : École de ski Glisses Nordiques

100% Nordic ski school located on one of the most famous sites in Europe. Activities: classic, skating, ski touring, biathlon, snowshoeing

Deutsch : École de ski Glisses Nordiques

100% nordische Skischule an einem der renommiertesten Orte Europas. Aktivitäten: Klassisch, Skating, Skitouren, Biathlon, Schneeschuhwandern

Italiano :

Scuola di sci nordico al 100% situata in uno dei siti più famosi d’Europa. Attività: classico, skating, sci alpinismo, biathlon, racchette da neve

Español :

Escuela de esquí 100% nórdico situada en uno de los lugares más famosos de Europa. Actividades: clásico, patinaje, esquí de travesía, biatlón, raquetas de nieve

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data