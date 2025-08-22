En route pour la Limagne Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

En route pour la Limagne

En route pour la Limagne Cours du 8 mai 1945 (devant le kiosque) 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ de Saint-Pourçain-sur-Sioule, ce parcours de 71 kilomètres pour 477 mètres de dénivelé explore différents types de paysages, d’ambiances et de reliefs.

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

Departing from Saint-Pourçain-sur-Sioule, this 71-kilometre, 477-metre climb explores different types of landscapes, atmospheres and relief.

Deutsch :

Diese 71 Kilometer lange Strecke mit 477 Höhenmetern beginnt in Saint-Pourçain-sur-Sioule und erkundet verschiedene Landschaftsarten, Stimmungen und Reliefs.

Italiano :

Partendo da Saint-Pourçain-sur-Sioule, questo percorso di 71 chilometri, con i suoi 477 metri di dislivello, esplora diversi tipi di paesaggio, atmosfera e rilievo.

Español :

Con salida de Saint-Pourçain-sur-Sioule, esta ruta de 71 kilómetros y 477 metros de desnivel explora diferentes tipos de paisajes, ambientes y relieves.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-26 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme