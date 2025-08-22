En route pour Mont-Dauphin site Vauban classé Unesco Barcelonnette Alpes-de-Haute-Provence

En route pour Mont-Dauphin site Vauban classé Unesco

En route pour Mont-Dauphin site Vauban classé Unesco 04400 Barcelonnette Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Offrez-vous une plongée dans l’histoire avec cette route menant à Mont-Dauphin, une place forte conçue par Vauban. Cet itinéraire pittoresque vous permettra de découvrir l’histoire militaire de la région en visitant la citadelle fortifiée de Mont-Dauphin.

+33 4 92 81 04 71

English : On the way to Mont-Dauphin Unesco classified Vauban site

A high and varied pass with a succession of curves and twists for a smooth ride.

Deutsch :

Gönnen Sie sich einen Ausflug in die Geschichte mit dieser Route nach Mont-Dauphin, einer von Vauban entworfenen Festung. Auf dieser malerischen Route können Sie die Militärgeschichte der Region kennen lernen, indem Sie die befestigte Zitadelle von Mont-Dauphin besichtigen.

Italiano :

Un passo alto e vario, con un susseguirsi di curve e tornanti per una guida fluida.

Español :

Sumérjase en la historia con esta ruta a Mont-Dauphin, plaza fuerte diseñada por Vauban. Esta pintoresca ruta le permitirá descubrir la historia militar de la región visitando la ciudadela fortificada de Mont-Dauphin.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-03 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme