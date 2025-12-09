En sel(le) pour la Saline ! Besançon Doubs

En sel(le) pour la Saline ! Gravel bike Difficile

En sel(le) pour la Saline ! Gare de Besançon Viotte 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 45830.0 Tarif :

Une sortie idéale pour rejoindre la Saline royale d’Arc-et-Senans mélangeant piste cyclabe et véloroute le long du Doubs puis chemins gravel divers et accessibles (mais caillouteux !), essentiellement en forêt.

https://explore.doubs.fr/trek/258

English :

An ideal way to get to the Saline Royale d?Arc-et-Senans, with a mix of cycle tracks and cycle routes along the Doubs and various accessible (but stony!) gravel paths, mainly in the forest.

Deutsch :

Ein idealer Ausflug, um die Königliche Saline von Arc-et-Senans zu erreichen, der eine Mischung aus Radweg und Fahrradroute entlang des Doubs und verschiedenen, gut zugänglichen (aber steinigen!) Schotterwegen, hauptsächlich im Wald, bietet.

Italiano :

Un modo ideale per raggiungere la Saline Royale d’Arc-et-Senans, con un mix di piste ciclabili e percorsi ciclabili lungo il Doubs e vari sentieri sterrati accessibili (ma sassosi!), principalmente nella foresta.

Español :

Una forma ideal de llegar a la Saline Royale d’Arc-et-Senans, con una mezcla de carriles bici y rutas ciclistas a lo largo del Doubs y varias pistas de grava accesibles (¡pero pedregosas!), principalmente en el bosque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data