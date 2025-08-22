En terre Charolaise Saint-Christophe-en-Brionnais Saône-et-Loire
En terre Charolaise Saint-Christophe-en-Brionnais Saône-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
En terre Charolaise En VTT assistance électrique Difficulté moyenne
En terre Charolaise Place des Marronniers 71800 Saint-Christophe-en-Brionnais Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 11000.0 Tarif :
Partez de Saint-Christophe-en-Brionnais, connu pour son marché au cadran qui a lieu chaque mercredi matin. Vous sillonnerez le bocage Brionnais avec au passage peut-être quelques vaches charolaises en vue.
Difficulté moyenne
https://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06
English :
Leave from Saint-Christophe-en-Brionnais, known for its market with the dial which takes place every Wednesday morning. You will crisscross the Brionnais bocage with perhaps some Charolais cows in sight.
Deutsch :
Starten Sie in Saint-Christophe-en-Brionnais, das für seinen Uhrenmarkt bekannt ist, der jeden Mittwochmorgen stattfindet. Sie werden durch die Bocage Brionnais fahren und dabei vielleicht einige Charolais-Kühe sehen.
Italiano :
Partite da Saint-Christophe-en-Brionnais, nota per il suo mercato dell’orologio che si svolge ogni mercoledì mattina. Attraverserete il bocage del Brionnais e forse vedrete di sfuggita qualche mucca Charolais.
Español :
Salga de Saint-Christophe-en-Brionnais, conocido por su mercado del reloj que tiene lugar todos los miércoles por la mañana. Atravesará el bocage de Brionnais y podrá ver de paso algunas vacas charolesas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-14 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data