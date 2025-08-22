En terre Charolaise Saint-Christophe-en-Brionnais Saône-et-Loire

En terre Charolaise En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

En terre Charolaise Place des Marronniers 71800 Saint-Christophe-en-Brionnais Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 11000.0 Tarif :

Partez de Saint-Christophe-en-Brionnais, connu pour son marché au cadran qui a lieu chaque mercredi matin. Vous sillonnerez le bocage Brionnais avec au passage peut-être quelques vaches charolaises en vue.

https://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

Leave from Saint-Christophe-en-Brionnais, known for its market with the dial which takes place every Wednesday morning. You will crisscross the Brionnais bocage with perhaps some Charolais cows in sight.

Deutsch :

Starten Sie in Saint-Christophe-en-Brionnais, das für seinen Uhrenmarkt bekannt ist, der jeden Mittwochmorgen stattfindet. Sie werden durch die Bocage Brionnais fahren und dabei vielleicht einige Charolais-Kühe sehen.

Italiano :

Partite da Saint-Christophe-en-Brionnais, nota per il suo mercato dell’orologio che si svolge ogni mercoledì mattina. Attraverserete il bocage del Brionnais e forse vedrete di sfuggita qualche mucca Charolais.

Español :

Salga de Saint-Christophe-en-Brionnais, conocido por su mercado del reloj que tiene lugar todos los miércoles por la mañana. Atravesará el bocage de Brionnais y podrá ver de paso algunas vacas charolesas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-14 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data