Panorama Christophien Saint-Christophe-en-Brionnais Saône-et-Loire

Panorama Christophien En VTT assistance électrique Difficile

Panorama Christophien Champ de Foire 71800 Saint-Christophe-en-Brionnais Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 18000.0 Tarif :

Le village de Saint-Christophe-en-Brionnais est connu pour son marché aux bovins mais son charme réside également dans ses vastes prairies paysage typique du bocage brionnais.

Difficile

http://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

The village of Saint-Christophe-en-Brionnais is known for its cattle market but its charm also lies in its vast meadows: typical landscape of the Brionnais bocage.

Deutsch :

Das Dorf Saint-Christophe-en-Brionnais ist für seinen Rindermarkt bekannt, aber sein Charme liegt auch in seinen weiten Wiesen: eine typische Landschaft der Bocage Brionnais.

Italiano :

Il villaggio di Saint-Christophe-en-Brionnais è noto per il suo mercato del bestiame, ma il suo fascino risiede anche nei suoi vasti prati: un paesaggio tipico del bocage del Brionnais.

Español :

El pueblo de Saint-Christophe-en-Brionnais es conocido por su mercado de ganado, pero su encanto reside también en sus extensos prados: un paisaje típico del bocage brionés.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-13 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data