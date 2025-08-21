Patrimoine et paysage Au départ de Saint-Christophe Saint-Christophe-en-Brionnais Saône-et-Loire

Patrimoine et paysage Au départ de Saint-Christophe A pieds Difficulté moyenne

Patrimoine et paysage Au départ de Saint-Christophe Marché au Cadran 71800 Saint-Christophe-en-Brionnais Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 11100.0 Tarif :

Cette boucle permet, dès la sortie de Saint-Christophe, de découvrir un bâti rural agricole préservé et de somptueux points de vue ,en balcon au-dessus du bocage et du bourg d’Oyé, berceau de la race charolaise.

https://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

As soon as you leave Saint-Christophe, this loop takes you through preserved rural farm buildings and sumptuous viewpoints, on a balcony above the bocage and the village of Oyé, birthplace of the Charolais breed.

Deutsch :

Dieser Rundweg ermöglicht es, ab der Ausfahrt aus Saint-Christophe, die erhaltenen ländlichen landwirtschaftlichen Bauten und die prächtigen Aussichtspunkte zu entdecken, die auf einem Balkon über der Bocage und der Ortschaft Oyé, der Wiege der Charolais-Rasse, liegen.

Italiano :

Appena lasciata Saint-Christophe, questo anello vi condurrà alla scoperta di edifici rurali conservati e di sontuosi punti panoramici, su un balcone che si affaccia sul bocage e sul villaggio di Oyé, luogo di nascita della razza Charolais.

Español :

Nada más salir de Saint-Christophe, este bucle le llevará a recorrer tierras rurales vírgenes, con suntuosas vistas sobre el bocage y el pueblo de Oyé, cuna de la raza charolesa.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-07 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data