Enduro VTT Piste rouge La Louve Balme Secteur Vallorcine Vallorcine Haute-Savoie

Enduro VTT Piste rouge La Louve Balme Secteur Vallorcine

Enduro VTT Piste rouge La Louve Balme Secteur Vallorcine Arrivée de la télécabine de Vallorcine 74660 Vallorcine Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Piste enduro rouge du sommet de la télécabine de Vallorcine.

Attention plusieurs traversées de routes 4×4 et d’1 chemin piéton.

+33 4 50 53 22 75

English : Enduro MTB: Red trail La Louve Balme Vallorcine area

Red enduro trail from the top of the Vallorcine gondola.

Caution: several 4×4 road crossings and 1 footpath.

Deutsch : Enduro MTB Rote Piste La Louve Balme Sektor Vallorcine

Rote Enduro-Piste vom Gipfel der Seilbahn von Vallorcine.

Achtung: Mehrere Überquerungen von 4×4-Straßen und 1 Fußgängerweg.

Italiano :

Percorso enduro rosso dalla cima della funivia di Vallorcine.

Attenzione: diversi attraversamenti di strade 4×4 e 1 sentiero.

Español : Enduro MTB: La Louve Balme pista roja sector Vallorcine

Sendero rojo de enduro desde lo alto del teleférico de Vallorcine.

Atención: varios cruces de carretera 4×4 y 1 sendero.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme