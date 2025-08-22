Enduro VTT Piste rouge La Louve Balme Secteur Vallorcine Vallorcine Haute-Savoie
Enduro VTT Piste rouge La Louve Balme Secteur Vallorcine
Enduro VTT Piste rouge La Louve Balme Secteur Vallorcine Arrivée de la télécabine de Vallorcine 74660 Vallorcine Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Piste enduro rouge du sommet de la télécabine de Vallorcine.
Attention plusieurs traversées de routes 4×4 et d’1 chemin piéton.
+33 4 50 53 22 75
English : Enduro MTB: Red trail La Louve Balme Vallorcine area
Red enduro trail from the top of the Vallorcine gondola.
Caution: several 4×4 road crossings and 1 footpath.
Deutsch : Enduro MTB Rote Piste La Louve Balme Sektor Vallorcine
Rote Enduro-Piste vom Gipfel der Seilbahn von Vallorcine.
Achtung: Mehrere Überquerungen von 4×4-Straßen und 1 Fußgängerweg.
Italiano :
Percorso enduro rosso dalla cima della funivia di Vallorcine.
Attenzione: diversi attraversamenti di strade 4×4 e 1 sentiero.
Español : Enduro MTB: La Louve Balme pista roja sector Vallorcine
Sendero rojo de enduro desde lo alto del teleférico de Vallorcine.
Atención: varios cruces de carretera 4×4 y 1 sendero.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25