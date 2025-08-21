Itinéraire raquette des Granges Vallorcine Haute-Savoie
Itinéraire raquette des Granges Vallorcine Haute-Savoie vendredi 1 mai 2026.
Itinéraire raquette des Granges
Itinéraire raquette des Granges Parking du Couteray 74660 Vallorcine Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Jolie boucle en direction du typique hameau des Granges, avec vue exceptionnelle sur l’aiguille Verte.
http://www.chamoniarde.com/ +33 4 50 53 22 08
English : Snowshoeing route of Les Granges
Beautiful walk towards the hamlet Les Granges with a stunning view on the Aiguille Verte.
Deutsch :
Schöne Schleife in Richtung des typischen Weilers Les Granges mit außergewöhnlicher Aussicht auf die Nadel Verte.
Italiano :
Bel giro verso il tipico borgo di Les Granges, con una vista eccezionale sull’Aiguille Verte.
Español :
Bonito bucle hacia la típica aldea de Les Granges, con una vista excepcional de la Aiguille Verte.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme