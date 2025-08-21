Randonnée pédestre Vers le Refuge de Loriaz Vallorcine Haute-Savoie

Randonnée pédestre Vers le Refuge de Loriaz

Randonnée pédestre Vers le Refuge de Loriaz 362 Route du Couteray Parking du Couteray 74660 Vallorcine Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

A 2020m d’altitude, cet ancien alpage au coeur du massif des Aiguilles Rouges offre un panorama exceptionnel sur la célèbre Aiguille Verte et le massif du Mont-Blanc.

https://www.chamonix.com/ +33 4 50 53 00 24

English : Hiking Towards the Refuge de Loriaz

At an altitude of 2020m, this former mountain pasture in the heart of the Aiguilles Rouges massif offers exceptional panoramic views of the famous Aiguille Verte and the Mont-Blanc massif.

Deutsch :

Auf 2020 m Höhe bietet diese ehemalige Alm im Herzen des Massivs der Aiguilles Rouges ein außergewöhnliches Panorama auf die berühmte Aiguille Verte und das Mont-Blanc-Massiv.

Italiano :

A 2020 m di altitudine, questo ex alpeggio nel cuore del massiccio delle Aiguilles Rouges offre un panorama eccezionale sulla famosa Aiguille Verte e sul massiccio del Monte Bianco.

Español :

A 2.020 m de altitud, este antiguo pasto de montaña situado en el corazón del macizo de las Agujas Rojas ofrece un panorama excepcional de la famosa Aiguille Verte y del macizo del Mont Blanc.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme