Itinéraire VTT C De Vallorcine à Argentière Vallorcine Haute-Savoie

Itinéraire VTT C De Vallorcine à Argentière

Itinéraire VTT C De Vallorcine à Argentière Gare SNCF de Vallorcine 74660 Vallorcine Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Itinéraire de liaison en sens unique, montant par la piste de la Forêt Verte. Passage par le Col des Posettes pour profiter d’une vue exceptionnelle sur la chaîne du Mont-Blanc. Descente sur le Tour.

http://www.vallorcine.com/ +33 4 50 54 60 71

English : MTB trail C From Vallorcine to Argentière

One way route, going up by the Forêt Verte trail. Passage by the Col des Posettes to enjoy an exceptional view on the Mont-Blanc chain. Descent to the Tour.

Deutsch :

Verbindungsroute in einer Einbahnstraße, bergauf über die Piste des Forêt Verte. Überqueren Sie den Col des Posettes, um eine außergewöhnliche Aussicht auf die Mont-Blanc-Kette zu genießen. Abfahrt nach Le Tour.

Italiano :

Percorso a senso unico, risalendo il sentiero della Forêt Verte. Passaggio attraverso il Col des Posettes per godere di una vista eccezionale sulla catena del Monte Bianco. Discesa al Tour.

Español :

Ruta de ida, subiendo por el sendero de Forêt Verte. Paso por el Col des Posettes para disfrutar de una vista excepcional de la cadena del Mont Blanc. Descenso al Tour.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme