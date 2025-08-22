Le chemin des Diligences Vallorcine Haute-Savoie

Le chemin des Diligences

Le chemin des Diligences 74660 Vallorcine

Le Chemin des Diligences a relié dès 1792, Martigny à Chamonix par le Col des

Montets. Il permet de parcourir les hameaux de Vallorcine qui ont su conserver

authenticité et traditions. Documentation à l’Office de Tourisme.

http://www.vallorcine.com/ +33 4 50 54 60 71

English : Le Chemin des Diligences

The Chemin des Diligences path opened way back in 1792 and links Martigny and Chamonix via the Col des Montets. It takes walkers through the authentic hamlets of Vallorcine which faithfully perpetuate many of their traditions. Documentation available from the Tourist Office.

Deutsch : Le chemin des Diligences

Le Chemin des Diligences der Postkutschenweg verband ab 1792 Martigny mit Chamonix, über den Montets-Bergpass. Der Weg führt zu den Weilern von Vallorcine, denen es gelungen ist, Authentizität und Traditionen zu bewahren. Informationen im Fremdenverkehrsamt.

Italiano :

Il Chemin des Diligences collega dal 1792 Martigny a Chamonix tramite il Col des Montets passando per il borghi di Vallorcine che hanno conservato il loro fascino tradizionale. Maggiori informazioni presso l’Ufficio del turismo.

Español : Chemin des Diligences

Desde 1792, el Chemin des Diligences ha comunicado Martigny con Chamonix por el Col des Montets. Permite recorrer las aldeas de Vallorcine, que han sabido conservar su autenticidad y tradiciones. Más información en la Oficina de Turismo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-08 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme