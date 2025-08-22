Entre étangs et vallée de l’Eure Lèves Eure-et-Loir

Entre étangs et vallée de l’Eure A pieds

Entre étangs et vallée de l’Eure Place de l’église 28300 Lèves Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 195 Distance : 13000.0 Tarif :

Au fil de l’eau, faites connaissance avec l’Eure et découvrez les différents paysages qui la caractérisent. Ce circuit vous mène au plus près de la rivière, sur ses berges, jusqu’au plateau.

PR Labellisé FFRandonnée avec le concours du Comité Pédestre Départementale d’Eure-et-Loir.

https://randonnees.eurelien.fr/circuit/5e78ddecdb2a87.34373386/618c7ab87f370/entre-etangs-et-vallee-de-leure

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Along the river, get to know the Eure and discover the different landscapes that characterize it. This tour takes you as close as possible to the river, on its banks, to the plateau.

PR Labelled FFRandonnée with the help of the Comité Pédestre Départementale d’Eure-et-Loir.

Deutsch :

Entdecken Sie die Eure und die verschiedenen Landschaften, die sie charakterisieren. Dieser Rundgang führt Sie ganz nah an den Fluss heran, an seinen Ufern entlang und bis auf die Hochebene.

PR Mit dem FFRandonnée-Label ausgezeichnet und in Zusammenarbeit mit dem Comité Pédestre Départementale d’

Italiano :

Lungo il fiume, conoscete l’Eure e scoprite i diversi paesaggi che lo caratterizzano. Questo tour vi porta il più vicino possibile al fiume, lungo le sue rive, sull’altopiano.

PR Etichettato FFRandonnée con l’aiuto del Comité Pédestre Départementale d’Eure-et-Loir.

Español :

A lo largo del río, conozca el Eure y descubra los diferentes paisajes que lo caracterizan. Este recorrido le llevará lo más cerca posible del río, por sus orillas, hasta la meseta.

PR Etiquetado FFRandonnée con la ayuda del Comité Pédestre Départementale d’Eure-et-Loir.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire