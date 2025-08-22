Les coteaux de la vallée de l’Eure Lèves Eure-et-Loir

Les coteaux de la vallée de l’Eure En VTT

Les coteaux de la vallée de l’Eure Mairie 28300 Lèves Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 190 Distance : 29000.0 Tarif :

Prenez un peu de hauteur pour découvrir la vallée de l’Eure en aval de Chartres. Depuis les coteaux, entre les cheminements sous bois, profitez des panoramas sur la cathédrale et sur la vallée. A parcourir par temps clair et lumineux !

English :

Take a breath of fresh air to discover the Eure valley below Chartres. From the slopes, between the wooded paths, enjoy panoramic views of the cathedral and the valley. To be enjoyed on a clear, sunny day!

Deutsch :

Begeben Sie sich in luftige Höhen, um das Eure-Tal unterhalb von Chartres zu entdecken. Genießen Sie von den Hängen aus, zwischen den Waldwegen, die Panoramablicke auf die Kathedrale und das Tal. Bei klarem Wetter zu empfehlen!

Italiano :

Salite alla scoperta della valle dell’Eure sotto Chartres. Dalle colline, tra i sentieri boscosi, ammirate la vista panoramica della cattedrale e della valle. Da godere al meglio in una giornata limpida e soleggiata!

Español :

Suba a descubrir el valle del Eure, bajo Chartres. Desde las laderas, entre los senderos arbolados, disfrute de las vistas panorámicas de la catedral y del valle. Para disfrutarlas, lo mejor es un día claro y soleado

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-17 par SIT Centre-Val de Loire