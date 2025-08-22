Les vues sur la Cathédrale Lèves Eure-et-Loir

Les vues sur la Cathédrale En VTT

Les vues sur la Cathédrale Mairie 28300 Lèves Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Commencez votre parcours VTT en toute sérénité et sécurité la sortie de l’agglomération se fait sur piste cyclable. Idéal pour les familles ! Ensuite, sur les plateaux dominant l’Eure, profitez des nombreuses vues sur la cathédrale Notre-Dame de Chartres dont la silhouette apparaît entre les bois.

Start your mountain biking tour in complete peace of mind and safety: the exit from the town is on a cycle track. Ideal for families! Then, on the plateaus overlooking the Eure, enjoy the many views of Chartres Cathedral, silhouetted against the woods.

Beginnen Sie Ihre Mountainbike-Tour in aller Ruhe und Sicherheit: Die Ausfahrt aus der Ortschaft erfolgt auf einem Radweg. Ideal für Familien! Genießen Sie anschließend auf den Hochebenen über der Eure den Blick auf die Kathedrale Notre-Dame de Chartres, deren Silhouette zwischen den Wäldern auftauc

Iniziate la vostra gita in mountain bike in tutta tranquillità e sicurezza: uscite dalla città su una pista ciclabile. Ideale per le famiglie! Poi, sugli altipiani che si affacciano sull’Eure, ammirate le numerose vedute della cattedrale di Notre-Dame de Chartres, che si staglia tra i boschi.

Comience su excursión en bicicleta de montaña con total tranquilidad y seguridad: saldrá de la ciudad por un carril bici. Ideal para familias Después, en las mesetas que dominan el Eure, disfrute de las numerosas vistas de la catedral de Notre-Dame de Chartres, silueteada contra el bosque.

