Entre Vignes et Vergers Pagny-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle

Entre Vignes et Vergers Adultes A pieds

Entre Vignes et Vergers 1 Passage Thomas 54530 Pagny-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 210 Distance : 9200.0 Tarif :

Balade sur des sentiers aux noms évocateurs ponctués de bornes frappées du P de Pagny-sur-Moselle et parsemés de multiples et parfois remarquables fleurs et arbustes à découvrir, en particulier au printemps.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Stroll along paths with evocative names, punctuated by markers stamped with the P of Pagny-sur-Moselle, and dotted with numerous and sometimes remarkable flowers and shrubs to discover, especially in spring.

Deutsch :

Wanderung auf Wegen mit vielsagenden Namen, die von Grenzsteinen mit dem P von Pagny-sur-Moselle unterbrochen werden und von zahlreichen und manchmal bemerkenswerten Blumen und Sträuchern gesäumt sind, die es vor allem im Frühling zu entdecken gilt.

Italiano :

Passeggiate lungo sentieri dai nomi evocativi, punteggiati da cartelli con la P di Pagny-sur-Moselle e punteggiati da numerosi e talvolta straordinari fiori e arbusti da scoprire, soprattutto in primavera.

Español :

Pasee por senderos con nombres evocadores salpicados de mojones estampados con la P de Pagny-sur-Moselle y salpicados de numerosas flores y arbustos, a veces notables, por descubrir, sobre todo en primavera.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-10 par Système d’information touristique Lorrain