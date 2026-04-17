Pagny-sur-Moselle

Spectacle L’orgami sauvage contes et récits de voyage

1D rue Louis Roussel Pagny-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Spectacle L’origami sauvage contes et récits de voyage

Sortie de résidence Edgar et Compagnie

Et si le monde se racontait sous vos yeux ?

Embarquez pour une heure de voyage où la parole se fait boussole. Des sommets vosgiens aux sables de l’Océanie, le conteur entrelace l’ici et l’ailleurs au travers de ses récits.

Une célébration du vivant, une invitation à ralentir et à écouter le grand murmure de l’univers.

L’imaginaire est la seule destination.

Réservations au 03 83 81 75 64

Public adulte et enfant à partir de 8 ans

Participation libre au chapeauTout public

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1D rue Louis Roussel Pagny-sur-Moselle 54530 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 75 64 mptpagny@orange.fr

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English :

L’origami sauvage show: travel tales and stories

Exit from residency Edgar et Compagnie

What if the world were told before your eyes?

Embark on an hour-long journey where words become a compass. From the peaks of the Vosges to the sands of Oceania, the storyteller interweaves the here and the there through his tales.

A celebration of the living, an invitation to slow down and listen to the great murmur of the universe.

Imagination is the only destination.

For bookings: 03 83 81 75 64

Adults and children aged 8 and over

Free participation

L’événement Spectacle L’orgami sauvage contes et récits de voyage Pagny-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-04-09 par OT PONT A MOUSSON