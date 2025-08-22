Envals, entre Monflanquin et Biron Laussou Lot-et-Garonne

Envals, entre Monflanquin et Biron En VTT Facile

Envals, entre Monflanquin et Biron 47150 Laussou Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 7700.0 Tarif :

Cette petite boucle, proposée avec deux options de départ, offre des passages dans des chemins ombragés et de vastes points de vue à 360°, allant des sites de Biron au nord et de Monflanquin au sud, via les villages de Dévillac, Paulhiac, etc.

Facile

+33 5 53 66 14 14

English : Envals, entre Monflanquin et Biron

This short loop, offered with two departure options, features shady paths and vast 360° views, from the sites of Biron to the north and Monflanquin to the south, via the villages of Dévillac, Paulhiac, etc.

Deutsch : Envals, entre Monflanquin et Biron

Diese kleine Schleife, die mit zwei Startoptionen angeboten wird, bietet Passagen auf schattigen Wegen und weite 360°-Aussichtspunkte, die von den Orten Biron im Norden und Monflanquin im Süden über die Dörfer Dévillac, Paulhiac usw. reichen.

Italiano :

Questo breve anello, proposto con due opzioni di partenza, offre passaggi in sentieri ombreggiati e vasti panorami a 360°, dai siti di Biron a nord e Monflanquin a sud, passando per i villaggi di Dévillac, Paulhiac, ecc.

Español : Envals, entre Monflanquin et Biron

Este corto bucle, que se ofrece con dos opciones de salida, ofrece pasajes en senderos sombreados y amplias vistas de 360°, desde los sitios de Biron al norte y Monflanquin al sur, pasando por los pueblos de Dévillac, Paulhiac, etc.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine