Espace Morteau Activités été Morteau Doubs

Espace Morteau Activités été 10 chemin du Breuille 25500 Morteau Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Des moniteurs brevetés d’Etat vous proposent des activités tir à l’arc, GPS Safari, course d’orientation, randonnée pédestre, VTT, spéléo, canoé..
http://www.espacemorteau.com/ +33 3 81 67 48 72
English : Espace Morteau Activités été
State-certified instructors offer activities such as archery, GPS Safari, orienteering, hiking, mountain biking, caving and canoeing.
Deutsch : Espace Morteau Activités été
Staatlich geprüfte Betreuer bieten Ihnen folgende Aktivitäten an: Bogenschießen, GPS Safari, Orientierungslauf, Wandern, Mountainbiking, Höhlenforschung, Kanu fahren.
Italiano :
Istruttori certificati dallo Stato offrono attività come tiro con l’arco, GPS Safari, orienteering, escursionismo, mountain bike, speleologia e canoa.
Español :
Instructores titulados por el Estado ofrecen actividades como tiro con arco, GPS Safari, orientación, senderismo, bicicleta de montaña, espeleología y piragüismo.
