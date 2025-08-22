EV6 La Loire à Vélo étape D01. Beaulieu-sur-Loire / Briare (par Mantelot) Beaulieu-sur-Loire Loiret

EV6 La Loire à Vélo étape D01. Beaulieu-sur-Loire Briare (par Mantelot) En VTC

Véloroute EV6 La Loire à Vélo étape D01. Beaulieu-sur-Loire Briare (par Mantelot) 45630 Beaulieu-sur-Loire Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 90 Distance : 21000.0 Tarif :

Ce parcours vous mènera de Beaulieu-sur-Loire (à la limite avec le département du Cher) à Briare et son incontournable pont-canal. La balade est jalonnée d’ouvrages hydrauliques et les richesses naturelles de la Loire s’offrent à vous.

English : La Loire à Vélo Briare Beaulieu-sur-Loire

This route will take you from the famous canal-bridge of Briare to Beaulieu-sur-Loire, then onwards into the Cher department. The route is dotted with locks and dams, not to mention the immense natural beauty of the Loire. Improvement works finished in Spring 2011.

Deutsch :

Diese Strecke führt Sie von Beaulieu-sur-Loire (an der Grenze zum Departement Cher) nach Briare und seiner unumgänglichen Kanalbrücke. Die Wanderung ist von Wasserbauwerken gesäumt und die Naturschätze der Loire bieten sich Ihnen an.

Italiano :

Questo itinerario conduce da Beaulieu-sur-Loire (al confine con il dipartimento dello Cher) a Briare e al suo famoso ponte sul canale. La passeggiata è delimitata da strutture idrauliche e offre le ricchezze naturali della Loira.

Español :

El recorrido te llevará desde Briare, y su ineludible puente canal, a Beaulieu-sur-Loire y luego hasta el departamento de Cher. El paseo se distingue por la constante presencia de obras hidráulicas, a la vez que desvela a nuestro paso los secretos de las riquezas naturales del Loira.

