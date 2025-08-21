EV6 La Loire à Vélo étape I. St-Denis-en-Val / St-Hilaire-St-Mesmin Saint-Hilaire-Saint-Mesmin Loiret

EV6 La Loire à Vélo étape I. St-Denis-en-Val St-Hilaire-St-Mesmin En VTC

Véloroute EV6 La Loire à Vélo étape I. St-Denis-en-Val St-Hilaire-St-Mesmin 45160 Saint-Hilaire-Saint-Mesmin Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 90 Distance : 22000.0 Tarif :

Depuis la levée à Sandillon, la piste cyclable rejoint la base de loisirs de l’Ile Charlemagne puis les quais d’Orléans rive nord. Le parcours rejoint ensuite le pont de l’Europe. De retour rive sud, vous rejoignez Saint-Hilaire-Saint-Mesmin puis la levée en direction de la pointe de Courpain.

English : La Loire à Vélo St-Hilaire-St-Mesmin Saint-Denis-en-Val Copie

Travel into the centre of Orléans, passing through the outlying orchards and vines. After crossing the Pont de l’Europe, the route continues along the banks of the Loire before arriving at the Ile Charlemagne outdoor pursuits centre. The cycle route continues along the levy.

Deutsch :

Von der Levée in Sandillon aus führt der Radweg zum Freizeitzentrum Ile Charlemagne und dann zu den Quais d’Orléans am Nordufer. Die Strecke trifft dann auf die Europabrücke. Zurück am Südufer erreichen Sie Saint-Hilaire-Saint-Mesmin und dann die Levée in Richtung Pointe de Courpain.

Italiano :

Dall’argine di Sandillon, la pista ciclabile raggiunge il centro ricreativo Ile Charlemagne e poi le banchine della riva nord di Orléans. Il percorso raggiunge quindi il Pont de l’Europe. Tornati sulla riva sud, si raggiunge Saint-Hilaire-Saint-Mesmin e poi l’argine in direzione della Pointe de Cour

Español :

En esta etapa te adentrarás en Orleans, después de recorrer campos dedicados a la arboricultura y a la vitivinicultura. Después de cruzar el Puente de Europa, el recorrido sigue los muelles del Loira hasta al área recreativa de la isla Charlemagne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-09 par SIT Centre-Val de Loire