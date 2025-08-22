Evasion Jura Hauteroche Jura
Evasion Jura
Evasion Jura 55 rue de la Barrette MIREBEL 39570 Hauteroche Jura Bourgogne-Franche-Comté
Découvrez les paysages jurassiens en pratiquant le VTT, kayak, canoë, paddle, tir à l’arc et archery tag.
+33 6 41 03 20 89
English : Evasion Jura
Discover the Jura countryside with mountain biking, kayaking, canoeing, paddling, archery and archery tag.
Deutsch : Evasion Jura
Entdecken Sie die Landschaft des Jura beim Mountainbiken, Kajakfahren, Kanufahren, Paddeln, Bogenschießen und Archery Tag.
Italiano :
Scoprite la campagna del Giura con mountain bike, kayak, canoa, paddling, tiro con l’arco e tag archery.
Español :
Descubra la campiña del Jura con bicicleta de montaña, kayak, piragüismo, remo, tiro con arco y puntería.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-28 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data