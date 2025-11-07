Bébés Lecteurs Médiathèque Bresse Haute Seille site de Hauteroche Hauteroche

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bébés Lecteurs

Médiathèque Bresse Haute Seille site de Hauteroche 1 Rue de la Carrière Hauteroche Jura

Gratuit
Début : 2026-05-19 09:15:00
fin : 2026-05-19 10:00:00

2026-05-19

Pour le tout-petit de la naissance à 3 ans, accompagné de son assistant(e) maternel(le), de ses parents, grands-parents. Autour du livre, un moment d’échange, de rencontre et de câlins.
Le petit enfant reçoit des sons, des mots et des histoires à écouter, à babiller puis à parler.

Gratuit sur réservation au 03 84 44 46 80 ou petiteenfance@bressehauteseille.fr dès la naissance   .

Médiathèque Bresse Haute Seille site de Hauteroche 1 Rue de la Carrière Hauteroche 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 46 80  petiteenfance@bressehauteseille.fr

