Fête de la Saint-Jean Route de la Mille Granges sur Baume Hauteroche

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2026-07-04 18:00:00

FESTI’GRANGES organisera la Fête de la Saint-Jean autour de 4 animations artistiques et musicales et bien sûr d’un repas composé de jambons cuits sur place et à la broche (sur réservation) ou de saucisses frites ! Un bal animé par le DJ PICHE accompagnera et terminera la soirée. Petits et grands nous vous attendons nombreux ! .

Route de la Mille Granges sur Baume Lieu dit LA MILLE Hauteroche 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 23 30 31 festi.granges39@gmail.com

