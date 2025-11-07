Bébés Lecteurs Médiathèque Bresse Haute Seille site de Hauteroche Hauteroche

Bébés Lecteurs

Médiathèque Bresse Haute Seille site de Hauteroche 1 Rue de la Carrière Hauteroche Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 09:15:00

fin : 2026-06-23 10:00:00

Date(s) :

2026-06-23

Pour le tout-petit de la naissance à 3 ans, accompagné de son assistant(e) maternel(le), de ses parents, grands-parents. Autour du livre, un moment d’échange, de rencontre et de câlins.

Le petit enfant reçoit des sons, des mots et des histoires à écouter, à babiller puis à parler.

Gratuit sur réservation au 03 84 44 46 80 ou petiteenfance@bressehauteseille.fr dès la naissance .

Médiathèque Bresse Haute Seille site de Hauteroche 1 Rue de la Carrière Hauteroche 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 46 80 petiteenfance@bressehauteseille.fr

