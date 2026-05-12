Initiation à l’escalade Hauteroche
Initiation à l’escalade Hauteroche mercredi 22 juillet 2026.
Hauteroche
Initiation à l’escalade
Hauteroche Côte-d’Or
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 13:30:00
fin : 2026-08-12 17:30:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-12
Faites découvrir à vos enfants les joies de l’escalade dans une ambiance ludique et sécurisée !
À travers des jeux, des parcours adaptés et des défis amusants, les enfants apprennent à grimper, développer leur motricité, leur confiance en eux et l’esprit d’équipe.
Encadrées avec bienveillance, les séances sont accessibles aux débutants et adaptées à chaque âge.
Une activité idéale pour se dépenser, s’amuser et prendre de la hauteur en toute sécurité ! .
Hauteroche 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 89 13 alesia.tourisme@otcc-alesia-seine.fr
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English : Initiation à l’escalade
L’événement Initiation à l’escalade Hauteroche a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*
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