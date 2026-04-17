Fête de la Saint-Jean Route de la Mille Hauteroche

Hauteroche

Fête de la Saint-Jean

Route de la Mille Lieu dit La Mille Hauteroche Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:30:00

fin : 2026-07-05 01:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Petits et grands, nous vous attendons très nombreux a notre fête de la Saint-Jean à Granges sur Baume ! Tout au long de la soirée, vous vivrez plein de musique et de spectacle jusqu’au bout due la nuit, avec son bal en conclusion. Cette fête est gratuite, seuls la buvette et votre repas (sur réservation) sont payants. Vous vous régalerez avec des jambons cuits sur place à la broche, et aussi des saucisses, des frites, du fromage et un dessert. Au plaisir de vous accueillir à Granges sur Baume !

L’équipe de Festti’Granges .

Route de la Mille Lieu dit La Mille Hauteroche 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 23 30 31 festi.granges39@gmail.com

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English :

L’événement Fête de la Saint-Jean Hauteroche a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme JurAbsolu