Jurafaune Hauteroche Jura
Jurafaune Hauteroche Jura vendredi 1 août 2025.
Jurafaune
Jurafaune Granges-sur-Baume 39210 Hauteroche Jura Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : Tarif :
Parc naturaliste de présentation de différents rapaces (buses, aigles, chouettes, vautours, etc.) le long d’un parcours ombragé.
http://www.jurafaune.com/ +33 3 84 24 42 61
English : Jurafaune
A nature park featuring a variety of birds of prey (buzzards, eagles, owls, vultures, etc.) along a shady path.
Deutsch : Jurafaune
Naturalistischer Park, in dem verschiedene Greifvögel (Bussarde, Adler, Eulen, Geier usw.) entlang eines schattigen Weges vorgestellt werden.
Italiano :
Un parco naturale con una varietà di rapaci (poiane, aquile, gufi, avvoltoi, ecc.) lungo un sentiero ombreggiato.
Español :
Un parque natural con diversas aves rapaces (buitres, águilas, búhos, buitres, etc.) a lo largo de un sendero sombreado.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-14 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data