Jurafaune Hauteroche Jura

Jurafaune Hauteroche Jura vendredi 1 août 2025.

Jurafaune

Jurafaune Granges-sur-Baume 39210 Hauteroche Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : Tarif :

Parc naturaliste de présentation de différents rapaces (buses, aigles, chouettes, vautours, etc.) le long d’un parcours ombragé.

http://www.jurafaune.com/ +33 3 84 24 42 61

English : Jurafaune

A nature park featuring a variety of birds of prey (buzzards, eagles, owls, vultures, etc.) along a shady path.

Deutsch : Jurafaune

Naturalistischer Park, in dem verschiedene Greifvögel (Bussarde, Adler, Eulen, Geier usw.) entlang eines schattigen Weges vorgestellt werden.

Italiano :

Un parco naturale con una varietà di rapaci (poiane, aquile, gufi, avvoltoi, ecc.) lungo un sentiero ombreggiato.

Español :

Un parque natural con diversas aves rapaces (buitres, águilas, búhos, buitres, etc.) a lo largo de un sendero sombreado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-14 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data