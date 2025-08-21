Excursion au Coeur de la Bouriane Saint-Germain-du-Bel-Air Lot
Boucle sportive mêlant les dénivelés typiques du Lot et la quiétude d’un bord de rive, ce parcours en forme de 8 offre une belle diversité.
Il permet un retour au point de départ à mi-parcours, idéal pour une pause ou un ajustement de distance
A sporting loop combining the typical gradients of the Lot and the tranquility of a riverside setting, this 8-shaped route offers a wide variety of activities.
It allows you to return to the starting point at the halfway point, ideal for a break or an adjustment of distance
Sportliche Runde, die die typischen Höhenunterschiede des Lot mit der Ruhe eines Ufers verbindet. Diese Strecke in Form einer 8 bietet eine schöne Abwechslung.
Auf der Hälfte der Strecke kann man zum Ausgangspunkt zurückkehren, was ideal für eine Pause oder eine Anpassung der Distanz ist
Questo percorso sportivo, che combina le pendenze tipiche del Lot e la tranquillità delle rive del fiume, offre un’ampia varietà di attività.
Permette di tornare al punto di partenza a metà percorso, ideale per una pausa o per aggiustare la distanza
Un bucle deportivo que combina las pendientes típicas del Lot y la tranquilidad de la ribera, esta ruta en forma de ocho ofrece una gran variedad de actividades.
Permite volver al punto de partida a mitad de camino, ideal para hacer una pausa o ajustar la distancia
