Excursion au Coeur de la Bouriane Saint-Germain-du-Bel-Air Lot

Excursion au Coeur de la Bouriane

Excursion au Coeur de la Bouriane 46310 Saint-Germain-du-Bel-Air Lot Occitanie

Durée : 180 Distance : 31000.0 Tarif :

Boucle sportive mêlant les dénivelés typiques du Lot et la quiétude d’un bord de rive, ce parcours en forme de 8 offre une belle diversité.

Il permet un retour au point de départ à mi-parcours, idéal pour une pause ou un ajustement de distance

English :

A sporting loop combining the typical gradients of the Lot and the tranquility of a riverside setting, this 8-shaped route offers a wide variety of activities.

It allows you to return to the starting point at the halfway point, ideal for a break or an adjustment of distance

Deutsch :

Sportliche Runde, die die typischen Höhenunterschiede des Lot mit der Ruhe eines Ufers verbindet. Diese Strecke in Form einer 8 bietet eine schöne Abwechslung.

Auf der Hälfte der Strecke kann man zum Ausgangspunkt zurückkehren, was ideal für eine Pause oder eine Anpassung der Distanz ist

Italiano :

Questo percorso sportivo, che combina le pendenze tipiche del Lot e la tranquillità delle rive del fiume, offre un’ampia varietà di attività.

Permette di tornare al punto di partenza a metà percorso, ideale per una pausa o per aggiustare la distanza

Español :

Un bucle deportivo que combina las pendientes típicas del Lot y la tranquilidad de la ribera, esta ruta en forma de ocho ofrece una gran variedad de actividades.

Permite volver al punto de partida a mitad de camino, ideal para hacer una pausa o ajustar la distancia

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot