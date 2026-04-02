Forêts, Grands Lacs et Champagne Troyes Aube

Forêts, Grands Lacs et Champagne

Forêts, Grands Lacs et Champagne 10000 Troyes Aube Grand Est

Durée : Distance : 257200.0 Tarif :

Cet itinéraire d’une grande diversité se propose de vous faire découvrir les merveilles du département de l’Aube. En partant de Troyes la médiévale vous prendrez la route direction Chaource et la Côte des Bar, célèbre pour ses caves de Champagne. Vous terminerez votre périple au bord des grands lacs du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient.

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English :

This varied itinerary is designed to help you discover the wonders of the Aube department. Leaving medieval Troyes, you’ll head for Chaource and the Côte des Bar, famous for its Champagne cellars. You’ll end your journey on the shores of the great lakes of the Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient.

Deutsch :

Diese abwechslungsreiche Route soll Ihnen die Wunder des Departements Aube näher bringen. Von der mittelalterlichen Stadt Troyes aus fahren Sie nach Chaource und zur Côte des Bar, die für ihre Champagnerkeller berühmt ist. Sie werden Ihre Reise an den großen Seen des Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient beenden.

Italiano :

Questo itinerario vario è pensato per farvi scoprire le meraviglie del dipartimento dell’Aube. Partendo dalla medievale Troyes, vi dirigerete verso Chaource e la Côte des Bar, famosa per le sue cantine di Champagne. Il viaggio si concluderà sulle rive dei grandi laghi del Parco Naturale Regionale della Forêt d’Orient.

Español :

Este variado itinerario le permitirá descubrir las maravillas del departamento del Aube. Saliendo de la medieval Troyes, se dirigirá a Chaource y a la Côte des Bar, famosa por sus bodegas de champán. Terminará su viaje a orillas de los grandes lagos del Parque Natural Regional de la Forêt d’Orient.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2012-01-30 par Aube en Champagne Attractivité