Fort de Chaudanne Besançon Doubs

Fort de Chaudanne Besançon Doubs vendredi 1 mai 2026.

Fort de Chaudanne A pieds Difficulté moyenne

Fort de Chaudanne Chemin de Mazagran, Besançon 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6080.0 Tarif :

Ce parcours très varié vous emmène au sommet de la colline et de son fort. Panorama à découvrir, et traversée de pelouse calcaire et de sous- bois.
Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/1477  

English :

This varied route takes you to the top of the hill and its fort. Enjoy the panoramic views and cross limestone lawns and undergrowth.

Deutsch :

Dieser abwechslungsreiche Weg führt Sie auf den Gipfel des Hügels und zu seiner Festung. Entdecken Sie das Panorama und durchqueren Sie Kalksteinrasen und Unterholz.

Italiano :

Questo percorso vario vi porta in cima alla collina e al suo forte. Il panorama è tutto da scoprire, così come i prati calcarei e il sottobosco.

Español :

Esta variada ruta le llevará hasta la cima de la colina y su fuerte. Hay una vista panorámica por descubrir, así como pastizales calcáreos y maleza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data