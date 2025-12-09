Fort de Chaudanne Besançon Doubs
Ce parcours très varié vous emmène au sommet de la colline et de son fort. Panorama à découvrir, et traversée de pelouse calcaire et de sous- bois.
English :
This varied route takes you to the top of the hill and its fort. Enjoy the panoramic views and cross limestone lawns and undergrowth.
Deutsch :
Dieser abwechslungsreiche Weg führt Sie auf den Gipfel des Hügels und zu seiner Festung. Entdecken Sie das Panorama und durchqueren Sie Kalksteinrasen und Unterholz.
Italiano :
Questo percorso vario vi porta in cima alla collina e al suo forte. Il panorama è tutto da scoprire, così come i prati calcarei e il sottobosco.
Español :
Esta variada ruta le llevará hasta la cima de la colina y su fuerte. Hay una vista panorámica por descubrir, así como pastizales calcáreos y maleza.
