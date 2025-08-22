GPCK Club de canoë kayak de Gond Pontouvre Gond-Pontouvre Charente

GPCK Club de canoë kayak de Gond Pontouvre

GPCK Club de canoë kayak de Gond Pontouvre Place de la Mairie 16160 Gond-Pontouvre Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Pendant les beaux jours, le club de canoë kayak du Gond Pontouvre vous propose des locations de canoë/kayak Paddle pour découvrir la Touvre d’une nouvelle manière.

http://www.gpck.fr/ +33 5 45 69 35 45

English :

During the good weather, the canoe/kayak club of Gond Pontouvre offers you canoe/kayak/paddle rentals to discover the Touvre in a new way.

Deutsch :

Während der schönen Tage bietet Ihnen der Kanu- und Kajakclub von Gond Pontouvre die Möglichkeit, Kanus/Kajaks/Paddles zu mieten, um die Touvre auf eine neue Art und Weise zu entdecken.

Italiano :

Durante i mesi estivi, il club di canoa e kayak Gond Pontouvre offre il noleggio di canoe/kayak/paddle per scoprire la Touvre in modo nuovo.

Español :

Durante los meses de verano, el club de canoa y kayak Gond Pontouvre ofrece alquileres de canoa/kayak/paddle para descubrir la Touvre de una forma nueva.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-05-11 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme