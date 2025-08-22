GR® 2, au fil de la Seine Dijon Côte-d’Or

GR® 2, au fil de la Seine A pieds Difficulté moyenne

GR® 2, au fil de la Seine 21000 Dijon Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 150000.0

Le GR®2, 858 km de Dijon au Havre en suivant la Seine. Débutez à Dijon et découvrez les sources de la Seine ! Un périple inoubliable !

Difficulté moyenne

https://www.bourgogne-tourisme.com/decouvrir/itinerances-et-itineraires-a-pied-a-velo-a-cheval-ou-en-bateau/la-randonnee-pedestre-les-grands-itineraires/gr2/

English :

The GR®2, 858 km from Dijon to Le Havre along the Seine. Start in Dijon and discover the source of the Seine! An unforgettable journey!

Deutsch :

Der GR®2, 858 km von Dijon nach Le Havre entlang der Seine. Starten Sie in Dijon und entdecken Sie die Quellen der Seine! Eine unvergessliche Reise!

Italiano :

Il GR®2, 858 km da Digione a Le Havre seguendo la Senna. Partite da Digione e scoprite le sorgenti della Senna! Un viaggio indimenticabile!

Español :

El GR®2, 858 km de Dijon a Le Havre siguiendo el Sena. Empiece en Dijon y descubra el nacimiento del Sena Un viaje inolvidable

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-28 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data