GR2013 A01 De la Gare Aix TGV à Vitrolles Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

GR2013 A01 De la Gare Aix TGV à Vitrolles D9F 13090 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : Distance : 7100.0 Tarif :
Tronçon A01 du GR2013. Au départ de Gare Aix TGV vers Vitrolles. Un trajet de 7,1km pour découvrir le massif forestier de l’Arbois avec vue sur l’Etang de Berre.
English :
Section A01 of the GR2013. From Aix TGV station to Vitrolles. A 7,1km walk to discover the forest of Arbois with a view on the Etang de Berre.
Deutsch :
Abschnitt A01 des GR2013. Vom Bahnhof Aix TGV aus in Richtung Vitrolles. Eine 7,1 km lange Strecke, auf der Sie das Waldmassiv von Arbois mit Blick auf den Etang de Berre entdecken können.
Italiano :
Sezione A01 del GR2013. Dalla stazione TGV di Aix a Vitrolles. Un percorso di 7,1 km alla scoperta del massiccio forestale dell’Arbois con vista sull’Etang de Berre.
Español :
Sección A01 del GR2013. De la estación de TGV de Aix a Vitrolles. Un recorrido de 7,1 km para descubrir el macizo forestal de Arbois con vistas al Etang de Berre.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-08-17 par Provence Tourisme