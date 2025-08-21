GR2013 B09 D’Aubagne à Gémenos Aubagne Bouches-du-Rhône

GR2013 B09 D’Aubagne à Gémenos

GR2013 B09 D’Aubagne à Gémenos Gare SNCF d’Aubagne 13400 Aubagne Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : 8600.0 Tarif :

Tronçon B09 du GR2013. Au départ de Aubagne vers Gémenos. Un trajet de 8,6km pour découvrir les plaines d’Aubagne, au pied du Garlaban et du massif de la Sainte-Baume.

English :

Section B09 of the GR2013. From Aubagne to Gémenos. A 8,6km route to discover the plains of Aubagne, at the foot of the Garlaban and the Sainte-Baume massif.

Deutsch :

Abschnitt B09 des GR2013. Von Aubagne aus nach Gémenos. Eine 8,6 km lange Strecke, auf der Sie die Ebenen von Aubagne am Fuße des Garlaban und des Sainte-Baume-Massivs entdecken können.

Italiano :

Sezione B09 del GR2013. Da Aubagne a Gémenos. Un percorso di 8,6 km per scoprire le pianure di Aubagne, ai piedi del Garlaban e del massiccio della Sainte-Baume.

Español :

Sección B09 del GR2013. De Aubagne a Gémenos. Un recorrido de 8,6 km para descubrir las llanuras de Aubagne, al pie del Garlaban y del macizo de Sainte-Baume.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-13 par Provence Tourisme