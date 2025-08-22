Tour de la Sainte-Baume Aubagne Bouches-du-Rhône

Tour de la Sainte-Baume

Tour de la Sainte-Baume 8 cours Barthélémy 13400 Aubagne Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 270 Distance : 100800.0 Tarif :

Vous aurez vu toutes les faces du massif de la Sainte-Baume, sur des routes bien agréables à sillonner.

http://www.tourisme-paysdaubagne.fr/ +33 4 42 03 49 98

English :

You’ll have seen every facet of the Sainte-Baume massif, on roads that are a pleasure to drive.

Deutsch :

Sie haben alle Seiten des Massif de la Sainte-Baume gesehen und die Straßen sind angenehm zu befahren.

Italiano :

Avrete visto tutti i volti del massiccio della Sainte-Baume, su strade molto piacevoli da percorrere.

Español :

Habrá visto todas las caras del macizo de Sainte-Baume, por carreteras muy agradables de recorrer.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-16 par Provence Tourisme Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile