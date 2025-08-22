Tour de la Sainte-Baume Aubagne Bouches-du-Rhône
Durée : 270 Distance : 100800.0 Tarif :
Vous aurez vu toutes les faces du massif de la Sainte-Baume, sur des routes bien agréables à sillonner.
http://www.tourisme-paysdaubagne.fr/ +33 4 42 03 49 98
English :
You’ll have seen every facet of the Sainte-Baume massif, on roads that are a pleasure to drive.
Deutsch :
Sie haben alle Seiten des Massif de la Sainte-Baume gesehen und die Straßen sind angenehm zu befahren.
Italiano :
Avrete visto tutti i volti del massiccio della Sainte-Baume, su strade molto piacevoli da percorrere.
Español :
Habrá visto todas las caras del macizo de Sainte-Baume, por carreteras muy agradables de recorrer.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-16 par Provence Tourisme Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile