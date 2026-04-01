Rencontre littéraire Gilles Kepel Espace des Libertés Aubagne

Aubagne

Rencontre littéraire Gilles Kepel

Jeudi 23 avril 2026 à partir de 18h30. Espace des Libertés Avenue Antide Boyer Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 18:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Gilles Kepel politologue et écrivain présente son dernier livre Antiterrorisme paru chez Plon.

Une séance de dédicaces suivra.

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Espace des Libertés Avenue Antide Boyer Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98

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English :

Political scientist and writer Gilles Kepel presents his latest book, Antiterrorisme , published by Plon.

A book signing will follow.

L’événement Rencontre littéraire Gilles Kepel Aubagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile