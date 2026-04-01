Rencontre littéraire Gilles Kepel Espace des Libertés Aubagne
Rencontre littéraire Gilles Kepel Espace des Libertés Aubagne jeudi 23 avril 2026.
Aubagne
Rencontre littéraire Gilles Kepel
Jeudi 23 avril 2026 à partir de 18h30. Espace des Libertés Avenue Antide Boyer Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 18:30:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Gilles Kepel politologue et écrivain présente son dernier livre Antiterrorisme paru chez Plon.
Une séance de dédicaces suivra.
.
Espace des Libertés Avenue Antide Boyer Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Political scientist and writer Gilles Kepel presents his latest book, Antiterrorisme , published by Plon.
A book signing will follow.
L’événement Rencontre littéraire Gilles Kepel Aubagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
À voir aussi à Aubagne (Bouches-du-Rhône)
- The Cycling Event Aubagne 17 avril 2026
- La Gravel Experience Aubagne 18 avril 2026
- La Renduro VTT et Ebike Aubagne 18 avril 2026
- GEN’S Games Aubagne 18 avril 2026
- La Cyclo le Peloton OBI Aubagne 19 avril 2026