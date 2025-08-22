Les trois massifs Aubagne Bouches-du-Rhône
Les trois massifs Aubagne Bouches-du-Rhône vendredi 1 mai 2026.
Les trois massifs
Les trois massifs 8 cours Barthélémy 13400 Aubagne Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : 300 Distance : 112500.0 Tarif :
Ainsi nommé, parce que ce parcours vous fera découvrir trois massifs emblématiques de la région la Sainte-Baume, le Regagnas et la Sainte-Victoire, rien que cela !
http://www.tourisme-paysdaubagne.fr/ +33 4 42 03 49 98
English :
The route is so named because it takes you through three of the region’s most emblematic mountain ranges: Sainte-Baume, Regagnas and Sainte-Victoire and that’s not all!
Deutsch :
So genannt, weil diese Strecke Sie drei emblematische Bergmassive der Region entdecken lässt: Sainte-Baume, Regagnas und Sainte-Victoire, nichts anderes!
Italiano :
Così chiamato perché questo itinerario vi condurrà attraverso tre massicci emblematici della regione: la Sainte-Baume, la Regagnas e la Sainte-Victoire, nientemeno!
Español :
Se llama así porque esta ruta le llevará por tres macizos emblemáticos de la región: el Sainte-Baume, el Regagnas y el Sainte-Victoire, ¡nada menos!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-17 par Provence Tourisme Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile