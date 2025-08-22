Les trois massifs Aubagne Bouches-du-Rhône

Les trois massifs

Les trois massifs 8 cours Barthélémy 13400 Aubagne Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 300 Distance : 112500.0 Tarif :

Ainsi nommé, parce que ce parcours vous fera découvrir trois massifs emblématiques de la région la Sainte-Baume, le Regagnas et la Sainte-Victoire, rien que cela !

http://www.tourisme-paysdaubagne.fr/ +33 4 42 03 49 98

English :

The route is so named because it takes you through three of the region’s most emblematic mountain ranges: Sainte-Baume, Regagnas and Sainte-Victoire and that’s not all!

Deutsch :

So genannt, weil diese Strecke Sie drei emblematische Bergmassive der Region entdecken lässt: Sainte-Baume, Regagnas und Sainte-Victoire, nichts anderes!

Italiano :

Così chiamato perché questo itinerario vi condurrà attraverso tre massicci emblematici della regione: la Sainte-Baume, la Regagnas e la Sainte-Victoire, nientemeno!

Español :

Se llama así porque esta ruta le llevará por tres macizos emblemáticos de la región: el Sainte-Baume, el Regagnas y el Sainte-Victoire, ¡nada menos!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-17 par Provence Tourisme Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile