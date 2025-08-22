GR2013 B18 Des Milles à la gare Aix TGV Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tronçon B18 du GR2013. Au départ de Les Milles vers Gare Aix TGV. Un trajet de 12,9km pour découvrir le massif de l’Arbois et le Canal de Marseille, jusqu’à terminer la boucle B du GR2013.
English :
Section B18 of the GR2013. From Les Milles to Aix TGV station. A 12,9km walk to discover the Arbois massif and the Canal de Marseille, until the end of the loop B of the GR2013.
Deutsch :
Abschnitt B18 des GR2013. Von Les Milles nach Gare Aix TGV. Eine 12,9 km lange Strecke, auf der Sie das Massif de l’Arbois und den Canal de Marseille entdecken, bis Sie die Schleife B des GR2013 abschließen.
Italiano :
Sezione B18 del GR2013. Da Les Milles alla stazione TGV di Aix. Una passeggiata di 12,9 km alla scoperta del massiccio dell’Arbois e del Canale di Marsiglia, fino alla fine dell’anello B del GR2013.
Español :
Sección B18 del GR2013. De Les Milles a la estación de TGV de Aix. Un paseo de 12,9 km para descubrir el macizo de Arbois y el Canal de Marsella, hasta el final del bucle B del GR2013.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-08-17 par Provence Tourisme