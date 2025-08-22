GR2013 Boucle du Massif de l’Etoile Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

GR2013 Boucle du Massif de l’Etoile

GR2013 Boucle du Massif de l’Etoile D9F 13100 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : 192000.0 Tarif :

Boucle de 192 km autour du Massif de l’Étoile. Correspondant à la boucle B de l’itinéraire de Grande Randonnée GR2013.

10 jours d’itinérance, accès par de nombreuses gares.

English :

192 km loop around the Massif de l’Etoile. Corresponds to loop B of the Grande Randonnée GR2013 itinerary.

10 days of roaming, access via numerous stations.

Deutsch :

192 km lange Rundwanderung um das Massif de l’Étoile. Entspricht der Schleife B der Route de Grande Randonnée GR2013.

10 Tage Wanderzeit, Zugang über zahlreiche Bahnhöfe.

Italiano :

Un anello di 192 km intorno al Massiccio dell’Étoile. Corrisponde all’anello B del percorso escursionistico a lunga distanza GR2013.

10 giorni di roaming, accesso tramite numerose stazioni.

Español :

Un bucle de 192 km alrededor del Massif de l’Étoile. Corresponde al bucle B del itinerario GR2013 Grande Randonnée.

10 días de itinerancia, acceso a través de numerosas estaciones.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-02-27 par Provence Tourisme