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Grande Traversée du Jura Cyclo Montbéliard Doubs

Grande Traversée du Jura Cyclo Montbéliard Doubs vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Grande Traversée du Jura Cyclo Montbéliard

Adresse : Montbéliard

Ville : 25200 Montbéliard

Département : Doubs

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : lundi 31 décembre 2029

Grande Traversée du Jura Cyclo Vélo de route Difficile

Grande Traversée du Jura Cyclo Montbéliard 25200 Montbéliard Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 192320.0 Tarif :

Grande itinérance vélo traversant l’intégralité des Montagnes du Jura du nord au sud, dont la moitié de l’itinéraire se trouve dans le Doubs !
Difficile

https://explore.doubs.fr/trek/3686  

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English :

A major cycling itinerary crossing the entire Jura Mountains from north to south, half of which is in the Doubs!

Deutsch :

Große Fahrradtour, die die gesamten Juraberge von Nord nach Süd durchquert, wobei die Hälfte der Strecke im Doubs liegt!

Italiano :

Un lungo tour in bicicletta che attraversa tutto il Giura da nord a sud, con metà del percorso nel Doubs!

Español :

Un largo recorrido en bicicleta que atraviesa todo el macizo del Jura de norte a sur, ¡con la mitad de la ruta en el Doubs!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-19 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data

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