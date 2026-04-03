Gravel VTT Circuit du Balcon de l’Armance Ervy-le-Châtel Aube

Gravel VTT Circuit du Balcon de l’Armance Facile

Gravel VTT Circuit du Balcon de l’Armance 10130 Ervy-le-Châtel Aube Grand Est

Durée : 60 Distance : 11805.0 Tarif :

Circuit n° 7 12 km 70 m de dénivelé 1h très facile

De la halle circulaire d’Ervy le Châtel, unique en Europe, empruntez les ruelles qui vous replongent à l’époque médiévale, prenez le temps d’en admirer l’ancienne prison, l’Eglise St Pierre es Lien et son parvis d’où vous aurez une vue imprenable sur la vallée de l’Armance, et traversez la porte féodale St Nicolas. Après être descendu au pied de la cité, vous longerez la rivière de l’Armance avant de remonter à travers bois vers votre point de départ.

La base VTT est ouverte toute l’année à l’exception de la période d’ouverture générale de la chasse soit de mi septembre à début mars (période définie chaque année par arrêté préfectoral visible en mairie).

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Facile

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English :

Circuit n° 7 12 km 70 m ascent 1h very easy

From Ervy le Châtel?s circular market hall, the only one of its kind in Europe, follow the narrow streets back to medieval times. Take time to admire the former prison, the church of St Pierre es Lien and its forecourt, from which you have a breathtaking view over the Armance valley, and cross the feudal gateway to St Nicolas. After descending to the foot of the town, you’ll follow the Armance river before climbing back up through the woods to your starting point.

The mountain-biking base is open all year round, with the exception of the hunting season from mid-September to early March (defined each year by prefectoral decree and available from the Mairie).

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Deutsch :

Rundweg Nr. 7 12 km 70 m Höhenunterschied 1h sehr leicht

Von der kreisförmigen Markthalle von Ervy le Châtel, die in Europa einzigartig ist, gehen Sie durch die Gassen, die Sie ins Mittelalter zurückversetzen, nehmen Sie sich Zeit, das alte Gefängnis, die Kirche St Pierre es Lien und ihren Vorplatz zu bewundern, von dem aus Sie einen herrlichen Blick auf das Tal der Armance haben, und durchqueren Sie das feudale Tor St Nicolas. Nachdem Sie zum Fuß der Stadt hinabgestiegen sind, gehen Sie am Fluss Armance entlang, bevor Sie durch den Wald zu Ihrem Ausgangspunkt zurückkehren.

Die Mountainbike-Station ist das ganze Jahr über geöffnet, außer während der allgemeinen Jagdzeit von Mitte September bis Anfang März (diese Zeit wird jedes Jahr durch einen Erlass des Präfekten festgelegt, der im Rathaus eingesehen werden kann).

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Italiano :

Percorso n° 7 12 km 70 m di dislivello 1h molto facile

Dalla sala circolare del mercato di Ervy le Châtel, unica nel suo genere in Europa, si percorrono le stradine che riportano al Medioevo, ci si sofferma ad ammirare l’antica prigione, la chiesa di St Pierre es Lien e la sua piazza, da cui si gode di una vista ininterrotta sulla valle dell’Armance, e si attraversa la porta feudale di St Nicolas. Dopo essere scesi ai piedi della città, si costeggia il fiume Armance prima di risalire attraverso il bosco fino al punto di partenza.

La base per mountain bike è aperta tutto l’anno, ad eccezione della stagione di caccia, che va da metà settembre all’inizio di marzo (questo periodo è definito ogni anno da un decreto prefettizio e può essere consultato presso il municipio).

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Español :

Ruta n° 7 12 km 70 m ascenso 1h muy fácil

Desde el mercado circular de Ervy le Châtel, único en Europa, recorra las callejuelas medievales, admire la antigua prisión, la iglesia de St Pierre es Lien y su plaza, desde la que se domina el valle de la Armance, y atraviese la puerta feudal de St Nicolas. Tras descender a los pies de la ciudad, bordeará el río Armance antes de volver a subir por el bosque hasta el punto de partida.

La base BTT está abierta todo el año, a excepción de la temporada de caza, que va de mediados de septiembre a principios de marzo (este periodo se define cada año por decreto prefectoral y puede consultarse en el ayuntamiento).

Descargue el itinerario haciendo clic en este enlace: https://www.openrunner.com/r/1799392

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-03 par Aube en Champagne Attractivité