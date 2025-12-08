Grotte à Pierre du Bourg Chapelle-des-Bois Doubs
Grotte à Pierre du Bourg vendredi 1 mai 2026.
Grotte à Pierre du Bourg A pieds Très difficile
Grotte à Pierre du Bourg Chapelle-des-Bois, Parking départ des pistes 25240 Chapelle-des-Bois Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 12970.0
Un parcours alternant forêts et clairières à la découverte de l’histoire singulière de Pierre du Bourg.
Très difficile
English :
A journey through forests and clearings to discover the unique history of Pierre du Bourg.
Deutsch :
Ein Rundgang, bei dem sich Wälder und Lichtungen abwechseln, um die einzigartige Geschichte von Pierre du Bourg zu entdecken.
Italiano :
Un percorso che alterna boschi e radure per scoprire la storia unica di Pierre du Bourg.
Español :
Un sendero que alterna bosques y claros para descubrir la singular historia de Pierre du Bourg.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-10 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data