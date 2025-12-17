Grotte à Pierre du Bourg n°2 Chapelle-des-Bois Doubs

Grotte à Pierre du Bourg n°2 Trail Difficulté moyenne

Grotte à Pierre du Bourg n°2 Bâtiment d'accueil 4 saisons, Chapelle-des-Bois 25240 Chapelle-des-Bois Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 12970.0

L’idéal pour travailler vos relances, pour une séance de fractionné ou pour une sortie à la découverte des alentours.

Difficulté moyenne

English :

Ideal for working on your restarts, for a split session or for an outing to explore the surrounding area.

Deutsch :

Ideal, um an Ihren Abschlägen zu arbeiten, ein Intervalltraining zu absolvieren oder die Umgebung zu erkunden.

Italiano :

Ideale per lavorare sulle ripartenze, per una sessione di split o per una giornata alla scoperta dei dintorni.

Español :

Ideal para trabajar en tus reinicios, para una sesión dividida o para pasar un día explorando los alrededores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-08 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data