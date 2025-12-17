Grotte à Pierre du Bourg n°2 Chapelle-des-Bois Doubs
Grotte à Pierre du Bourg n°2 Chapelle-des-Bois Doubs vendredi 1 mai 2026.
Grotte à Pierre du Bourg n°2 Trail Difficulté moyenne
Grotte à Pierre du Bourg n°2 Bâtiment d’accueil 4 saisons, Chapelle-des-Bois 25240 Chapelle-des-Bois Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 12970.0 Tarif :
L’idéal pour travailler vos relances, pour une séance de fractionné ou pour une sortie à la découverte des alentours.
Difficulté moyenne
https://explore.doubs.fr/trek/4010
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ideal for working on your restarts, for a split session or for an outing to explore the surrounding area.
Deutsch :
Ideal, um an Ihren Abschlägen zu arbeiten, ein Intervalltraining zu absolvieren oder die Umgebung zu erkunden.
Italiano :
Ideale per lavorare sulle ripartenze, per una sessione di split o per una giornata alla scoperta dei dintorni.
Español :
Ideal para trabajar en tus reinicios, para una sesión dividida o para pasar un día explorando los alrededores.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-08 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data