Grotte du Grenier Villers-le-Lac Doubs
Grotte du Grenier Villers-le-Lac Doubs vendredi 1 mai 2026.
Grotte du Grenier A pieds Difficile
Grotte du Grenier Le Pissoux 25130 Villers-le-Lac Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 7770.0 Tarif :
Randonnée sportive avec de nombreux points de vue sur les méandres du Doubs, le barrage de Châtelot. Une ascension inoubliable jusqu’à la Grotte du Grenier.
Difficile
https://explore.doubs.fr/trek/999
English :
A challenging hike with numerous views of the meandering Doubs and the Châtelot dam. An unforgettable climb to the Grotte du Grenier.
Deutsch :
Sportliche Wanderung mit zahlreichen Aussichtspunkten auf die Windungen des Doubs und den Staudamm von Châtelot. Ein unvergesslicher Aufstieg bis zur Grotte du Grenier.
Italiano :
Un’escursione impegnativa che offre una vista sui meandri del Doubs e sulla diga di Châtelot. Una salita indimenticabile alla Grotte du Grenier.
Español :
Una excursión exigente con magníficas vistas de los meandros del Doubs y del embalse de Châtelot. Una subida inolvidable a la Grotte du Grenier.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data