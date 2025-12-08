Grotte du Grenier Villers-le-Lac Doubs

Grotte du Grenier A pieds Difficile

Grotte du Grenier Le Pissoux 25130 Villers-le-Lac Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 7770.0 Tarif :

Randonnée sportive avec de nombreux points de vue sur les méandres du Doubs, le barrage de Châtelot. Une ascension inoubliable jusqu’à la Grotte du Grenier.

Difficile

English :

A challenging hike with numerous views of the meandering Doubs and the Châtelot dam. An unforgettable climb to the Grotte du Grenier.

Deutsch :

Sportliche Wanderung mit zahlreichen Aussichtspunkten auf die Windungen des Doubs und den Staudamm von Châtelot. Ein unvergesslicher Aufstieg bis zur Grotte du Grenier.

Italiano :

Un’escursione impegnativa che offre una vista sui meandri del Doubs e sulla diga di Châtelot. Una salita indimenticabile alla Grotte du Grenier.

Español :

Una excursión exigente con magníficas vistas de los meandros del Doubs y del embalse de Châtelot. Una subida inolvidable a la Grotte du Grenier.

