GRP® Tour de la Vallée d’Ossau Etape Eaux-Chaudes Cabane d’Arriutort Laruns Pyrénées-Atlantiques

GRP® Tour de la Vallée d’Ossau Etape Eaux-Chaudes Cabane d’Arriutort A pieds Difficile

Fédération Française de Randonnée GRP® Tour de la Vallée d’Ossau Etape Eaux-Chaudes Cabane d’Arriutort Eaux-Chaudes 64440 Laruns Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 9000.0 Tarif :

Cet itinéraire traverse des paysages sauvages où la vue sur les hauts sommets de la vallée est grandiose.

Difficile

+33 5 59 05 31 41

English : GRP® Tour de la Vallée d’Ossau Etape Eaux-Chaudes Cabane d’Arriutort

This itinerary passes through wild landscapes with grandiose views of the valley’s high peaks.

Deutsch : GRP® Tour de la Vallée d’Ossau Etape Eaux-Chaudes Cabane d’Arriutort

Diese Route führt durch wilde Landschaften, in denen die Aussicht auf die hohen Gipfel des Tals grandios ist.

Italiano :

Questo percorso attraversa paesaggi selvaggi con magnifiche viste sulle alte vette della valle.

Español : GRP® Tour de la Vallée d’Ossau Etape Eaux-Chaudes Cabane d’Arriutort

Esta ruta atraviesa paisajes salvajes con magníficas vistas de las altas cumbres del valle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-02 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine