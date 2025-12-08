Halte fluviale (Capitainerie) de Fumay Fumay Ardennes
Halte fluviale (Capitainerie) de Fumay Fumay Ardennes vendredi 1 mai 2026.
Halte fluviale (Capitainerie) de Fumay
Accueil Vélo Halte fluviale (Capitainerie) de Fumay Quai du Port au Blé 08170 Fumay Ardennes Grand Est
Durée : Distance : Tarif :
Située au centre-ville, cette halte fluviale, d’une capacité d’environ 40 unités, offre tous les services d’une capitainerie (eau, douches, électricité, sanitaires, lave-linge et sèche-linge). Vous pouvez y louer des VTT à la journée. Un grand panel de brochures touristiques sur l’ensemble du territoire est disponible au point info. Restauration et terrasse de café sur place. Services de proximité Espace culturel (Musée de l’Ardoise et bibliothèque), divers commerces, banque, médecin, pharmacie, restaurants, cafés, carburant, retrait carte bancaire. Activités de proximité piscine communautaire, parc de loisirs TerrAltitude, randonnées à pieds et à VTT (circuits balisés FFC). Nouveautés Ouverture d’un espace accueil, avec l’installation sur les quais d’un abri à vélos sécurisé et muni de 2 bornes (VAE) pour recharger les vélos électriques, de 4 tables de camping avec un emplacement PMR. Découverte de 3 circuits de promenade pour découvrir le patrimoine architectural et ardoisier de Fumay (gratuit et ouvert à tous). La halte fluviale de Fumay est ouverte du lundi 28 avril au dimanche 28 septembre 2025 Tous les jours de 8h30 à 12h et de 17h à 19h.
http://www.ville-fumay.net/ +33 3 24 41 10 34
English :
Located in the city center, this boat stop has a capacity of around 40 units and offers all the services of a harbor master (water, showers, electricity, sanitary facilities, washing machine and dryer). You can also rent mountain bikes for the day. A wide range of tourist brochures on the whole region is available at the info point. Restaurant and café terrace on site. Local services: Cultural center (Musée de l’Ardoise and library), various shops, bank, doctor, pharmacy, restaurants, cafés, fuel, credit card withdrawal. Local activities: community swimming pool, TerrAltitude leisure park, hiking and mountain biking (FFC-marked trails). New: Opening of a reception area, with the installation on the quays of a secure bicycle shelter equipped with 2 charging stations (VAE) for electric bikes, and 4 camping tables with a PMR pitch. Discover Fumay?s architectural and slate heritage on 3 walking tours (free and open to all). The Fumay river stop is open from Monday, April 28 to Sunday, September 28, 2025 Every day from 8.30am to 12pm and from 5pm to 7pm.
Deutsch :
Dieser im Stadtzentrum gelegene Hausboothafen mit einer Kapazität von ca. 40 Einheiten bietet alle Dienstleistungen eines Hafenamtes (Wasser, Duschen, Strom, Sanitäranlagen, Waschmaschinen und Trockner). Hier können Sie ganztägig Mountainbikes ausleihen. Eine große Auswahl an touristischen Broschüren über das gesamte Gebiet ist am Infopunkt erhältlich. Gastronomie und Caféterrasse vor Ort. Dienstleistungen in der Nähe: Kulturzentrum (Musée de l’Ardoise und Bibliothek), verschiedene Geschäfte, Bank, Arzt, Apotheke, Restaurants, Cafés, Treibstoff, Bankkartenabhebung. Aktivitäten in der Nähe: Gemeinschaftspool, Freizeitpark TerrAltitude, Wanderungen und Mountainbike-Touren (markierte FFC-Strecken). Neuheiten Eröffnung eines Empfangsbereichs mit der Einrichtung eines sicheren Fahrradständers mit 2 Ladestationen (VAE) zum Aufladen von Elektrofahrrädern und 4 Campingtischen mit einem Stellplatz für Behinderte auf den Kais. Entdecken Sie auf 3 Spaziergängen das architektonische Erbe und die Schieferindustrie von Fumay (kostenlos und für alle zugänglich). Die Flusshaltestelle von Fumay ist von Montag, den 28. April bis Sonntag, den 28. September 2025 täglich von 8:30 bis 12:00 Uhr und von 17:00 bis 19:00 Uhr geöffnet.
Italiano :
Situato nel centro della città, questo scalo nautico ha una capacità di circa 40 unità e offre tutti i servizi di una capitaneria di porto (acqua, docce, elettricità, servizi igienici, lavatrici e asciugatrici). È possibile noleggiare mountain bike per un giorno. Presso il punto informazioni è disponibile un’ampia gamma di opuscoli turistici su tutta la zona. Ristorante e terrazza del caffè in loco. Servizi locali: centro culturale (Musée de l’Ardoise e biblioteca), vari negozi, banca, medico, farmacia, ristoranti, bar, carburante, prelievo con carta di credito. Attività locali: piscina comunale, parco divertimenti TerrAltitude, escursioni a piedi e in mountain bike (sentieri segnalati dalla FFC). Novità: apertura di un’area di accoglienza, con l’installazione sulle banchine di un ricovero sicuro per biciclette dotato di 2 terminali (VAE) per la ricarica di biciclette elettriche, 4 tavoli da campeggio con uno spazio per disabili. Ci sono 3 percorsi a piedi per scoprire il patrimonio architettonico e di ardesia di Fumay (gratuiti e aperti a tutti). La fermata del fiume Fumay è aperta da lunedì 28 aprile a domenica 28 settembre 2025 Tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.
Español :
Situada en el centro de la ciudad, esta parada de barcos tiene capacidad para unas 40 unidades y ofrece todos los servicios de una oficina portuaria (agua, duchas, electricidad, instalaciones sanitarias, lavadoras y secadoras). Se pueden alquilar bicicletas de montaña por un día. En el punto de información se ofrece una amplia gama de folletos turísticos sobre toda la zona. Restaurante y terraza-cafetería in situ. Servicios locales: centro cultural (Museo de l’Ardoise y biblioteca), tiendas diversas, banco, médico, farmacia, restaurantes, cafeterías, combustible, retirada de tarjetas de crédito. Actividades locales: piscina comunitaria, parque de ocio TerrAltitude, senderismo y bicicleta de montaña (senderos señalizados por la FFC). Novedad: Apertura de un área de recepción, con la instalación en los muelles de un refugio seguro para bicicletas equipado con 2 terminales (VAE) para la recarga de bicicletas eléctricas, 4 mesas de camping con un espacio de acceso para minusválidos. Hay 3 rutas de senderismo para descubrir el patrimonio arquitectónico y pizarrero de Fumay (gratuitas y abiertas a todos). La parada fluvial de Fumay está abierta del lunes 28 de abril al domingo 28 de septiembre de 2025 Todos los días de 8.30 h a 12 h y de 17 h a 19 h.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-06 par Ardennes Tourisme